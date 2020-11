utenriks

S&P er best kjent for kredittvurdering, medan IHS Markit står for analyse- og informasjonstenester til finansnæringa. I tillegg eig konsernet militær- og tryggingsinformasjonsselskapet Jane's Information Group.

Samanslåinga vil skape ein finanstenestegigant verd 1.108 milliardar kroner, med hovudkvarter i New York. S&P skal stå for 68 prosent av det nye konsernet.

