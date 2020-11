Påtroppande president og visepresident får den første tryggingsorienteringa

utenriks

Dei to vil dagleg få den same orienteringa som den sitjande presidenten, Donald Trump, om viktige ting for USA som går føre seg rundt i verda.

Dokumentet er klassifisert som strengt hemmeleg og gir presidenten innsyn i det som dei ulike amerikanske etterretningsorganisasjonane har samla inn det siste døgnet.

Avtroppande president Trump godtok sist tysdag at Biden skulle få innsyn, ei avgjerd som blir tolka som at Trump har innsett valtapet. Han tok avgjerda dagen etter at administrasjonen hans, ikkje han personleg, formelt hadde godkjent overgangsprosessen.

Det var måndag ikkje heilt klart korleis Biden og Harris skal få dei daglege orienteringane, sidan dei er sette opp i tråd med ønska og behova til mottakaren. For Trumps vedkommande har det vore korte og biletlege dokument på papir.

Forgjengaren hans, Barack Obama, brukte eit sterkt modifisert lesebrett, men ville i tillegg til den elektroniske oppdateringa gjerne ha munnlege orienteringar frå toppleiarane i etterretningsorganisasjonane i eigen person.

(©NPK)