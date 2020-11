utenriks

Det er håp om at metoden vil føre til gjennombrot i kampen mot sjukdommen.

Om lag 50 millionar menneske lever med Alzheimers sjukdom, og på verdsbasis utgjer den over halvparten av demenstilfella.

I ein artikkel i tidsskriftet Nature Aging fortel forskarane korleis dei har utvikla og validert modellar av kor stor risiko eit individ har for å utvikle sjukdommen. Dei har sett på to viktige protein i blodprøver frå over 550 pasientar med mindre kognitive svekkingar.

