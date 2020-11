Minst 20 drepne i kampar i Somalia

utenriks

– Al-Shabaab-krigarar tok ei kort stund kontroll over fleire nabolag i Ba'adweyne-distriktet, men trekte seg tilbake og har no slått seg ned utanfor distriktet. Det blir frykta at dei kan angripe igjen når som helst, seier ein talsmann for lokale styresmakter.

Al-Shabaab har svore truskap til al-Qaida og angrip regelmessig militærbasar, regjeringsbygg og hotell i Somalia.

Islamistgruppa truar mange stadar òg lokalbefolkninga til å gi frå seg våpen og tvangsrekrutterer unge gutar til eigne rekkjer.

