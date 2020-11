Kvinnene skal leie kommunikasjonsarbeidet til Biden

utenriks

Ifølgje ei fråsegn frå Biden er det første gong det skjer, sjølv om det òg er fleire kvinner i den noverande pressestaben i Det kvite hus.

– Direkte og sannferdig kommunikasjon til det amerikanske folket er ei av dei viktigaste oppgåvene til ein president, og dette teamet får det enorme ansvaret med kople folk til Det kvite hus, seier Biden i fråsegna.

Kommunikasjonsteamet skal leiast av Kate Bedingfield, som var kommunikasjonsdirektør for Bidens valkampapparat. Ho blir no kommunikasjonsdirektør i Det kvite hus, medan Jen Psaki, som lenge har vore talsperson for Det demokratiske partiet, blir pressesekretær.

I alt er det utnemnd sju kvinner til leiande stillingar, mellom anna som kommunikasjonsdirektør og talsperson for visepresident Kamala Harris.

– Desse kvalifiserte og erfarne kommunikatorane tek med seg ulike perspektiv til jobben og deler ei felles forplikting om å byggje dette landet betre, heiter det vidare i fråsegna.

Tilsetjingane reflekterer Bidens uttalte ønske om å setje saman eit mangfaldig team i Det kvite hus.

