Kurdarane følgjer spent med på Israels normalisering med arabarstatar

utenriks

For fleire tiår sidan delte irakiske kurdarar og Israel ein felles fiende, og dei kjende begge kjensla av å bli forfølgde. No følgjer kurdarane med medan Israel knyter band til arabiske land som historisk har vore fiendane til landet.

Berre nokre veker etter at Israel underteikna normaliseringsavtalar med Bahrain og Dei sameinte arabiske emirata, med amerikansk oppbakking, besøkjer bahrainske embetsmenn Tel Aviv, og skip frå Emirata går til hamn i Haifa.

Det har vore ei rask omvending for land som hadde lova å isolere og boikotte Israel heilt til det fanst ein fredsavtale med palestinarane.

Fleire i den autonome regionen Kurdistan i Nord-Irak synest det har komme på overtid. I sin eigen kamp for sjølvstende har dei ofte vorte kalla Israels agentar.

– Det er bra arabiske land normaliserer forholdet til Israel. Men det er eit kjenslemessig band mellom kurdarar og jødar, på grunn av urettferda vi begge har lide under, seier Himdad Najat, ein engelsklærar i den kurdiske hovudstaden Arbil.

Felles historie

Medan kurdarar utgjer ein stor og undertrykt minoritet i Irak, Iran, Syria og Tyrkia, vart jødar forfølgde i arabiske land og Europa i fleire hundreår. Jødar har fått sin eigen stat i form av Israel, medan kurdarane framleis ventar. Då livredde jødar flykta frå Irak på 1900- og 2000-talet, rømde dei ofte gjennom irakisk Kurdistan.

For å bøte på arabisk motstand mot Israel prøvde staten tidleg å rekke ut ei hand til ikkje-arabiske folkegrupper i Midtausten. Iraks kurdarar tok ho villig imot, sidan begge var like sterke motstandarar av sentrale styresmakter i Bagdad.

Israel bidrog med humanitær og militær hjelp til kurdarane på 1980- og 90-talet, då diktatoren Saddam Hussein dreiv brutale militære felttog nord i Irak. Seinare støtta Israel opp om ei kontroversiell folkeavstemming om sjølvstende i irakisk Kurdistan, sjølv om regionens andre allierte var motstandarar.

– Reint hykleri

Aktivisten Nabaz Rashad var ein ivrig forkjempar for sjølvstende for kurdarane i Irak. Mange av dei arabiske vennene hans meinte det ville skape eit «nytt Israel i Midtausten.»

No ser han bittert på medan Israel normaliserer forholdet med arabiske statar, tre i talet førebels.

– Det er reint hykleri, seier han.

Likevel håpar han det kan bidra til stabilitet i Midtausten.

– Som kurdar gir det meg òg håp når eg ser at eit nytt land blir anerkjent. Det gir meg håp om at kurdarar vil ha sitt eige land ein dag.

Irakisk Kurdistan er allereie ein autonom region, har eigne tryggingsstyrkar, og styrer eigne landegrenser med Iran, Syria og Tyrkia.

Meiner Irak bør normalisere forholdet

Rebwar Babakye, som leier utanrikskomiteen i parlamentet til irakisk Kurdistan, meiner Irak bør normalisere forholdet til Israel for å fremje fred i Midtausten.

– Det kan hjelpe arabiske land med å utvikle eigne forskingsprogram gjennom utveksling, sidan Israel er det leiande landet i regionen innan vitskapleg og teknologisk forsking, seier han.

Irakisk Kurdistan kan ikkje gjere denne typen normalisering åleine, men Babakye seier at dersom Israel opnar ein ambassade i Bagdad, vil dei truleg òg opne eit konsulat i Arbil.

Vanskeleg å sjå for seg forsoning

Trass i historiske band er det vanskeleg å sjå for seg ei forsoning mellom Israel og irakiske kurdarar, meiner analytikaren Hiwa Othman.

Forholdet mellom dei var nemleg òg eit forsøk frå kurdarane på å få innpass hos supermakta USA. No er USA til stades i irakisk Kurdistan, dermed trengst ikkje mellomleddet Israel.

I tillegg må irakisk Kurdistan, i lang større grad enn Bahrain og Emirata, halde styr på kjenslevare band med Tyrkia og Iran. Begge har stor innverknad i Arbil, og begge er motstandarar av både kurdisk sjølvstende og Israel.

Israel kan vurdere det slik at forholdet til kurdarane ikkje har noko for seg målt mot dei store diplomatiske sigrane dei har fått det siste året, meiner Bilal Wahab på Washington Institute for Near East Policy.

– No som Israel har normalisert forholdet til Bahrain og Emirata, med Sudan på veg, ser dei i retning Saudi-Arabia, ikkje i retning Kurdistan. Det forholdet har sett dei beste dagane komme og gå, seier han.

