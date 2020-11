Italia ber skianlegg halde stengt

utenriks

– Dersom dette ikkje er tilfelle, vil eg seie at det er fornuftig å sørgje for ein periode med isolasjon for heimvendte for å verne allmenta, seier sjefen for det italienske helsetilsynet, Franco Locatelli, til avisa La Stampa.

Det går for tida føre seg ein debatt om populære skidestinasjonar skal få lov til å halde ope i vinter på grunn av den andre smittebølgja i Europa.

Tyskland og Italia meiner skianlegga berre får opne etter nyttår, men Austerrike og Sveits vil på si side ikkje stengje anlegga i det heile, noko italienske helsestyresmakter omtaler som skuffande.

Italias finansminister Roberto Gualtieri har kunngjort at sesongarbeidarar innan turisme får 1.000 euro i ei eingongsutbetaling som del av ein ny krisepakke.

Nedstenginga i Italia dei siste vekene ser ut til ha ein viss effekt. Søndag vart det registrert om lag 20.600 nye smittetilfelle, ned frå rundt 28.300 på same tid førre veke.

