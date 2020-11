Franske folkevalde vil endre omstridd lovforslag

utenriks

Forslaget har fått sterk kritikk og har dei siste dagane ført til store demonstrasjonar.

Ifølgje ein talsmann for partiet til president Emmanuel Macron, La République en Marche, kjem parlamentarikarane i partiet snart til å leggje fram eit nytt forslag. Det er snakk om ein heilt omskriven versjon av det første forslaget når det gjeld avsnittet som omhandlar fotografering av politibetjentar og spreiing av bilete av dei, ifølgje den parlamentariske leiaren i partiet, Christophe Castaner.

Den siste tida har to tilfelle av grov politivald fått stor merksemd i Frankrike. I det eine tilfellet brukte politiet makt for å tømme ein teltleir med flyktningar, mange av dei unge afghanarar. Få dagar seinare dukka det opp ein video som viste politifolk som mishandla ein svart musikkprodusent. Fire politibetjentar er no sikta for denne sistnemnde hendinga.

Videoen dukka opp samtidig som regjeringa har foreslått ei ny fransk tryggingslov, som gjer det vanskeleg for folk å filme politifolk i teneste. Regjeringa meiner lova skal verne politiet, medan kritikarane meiner ho truar pressefridommen.

Laurdag vart det arrangert demonstrasjonar mot lovforslaget over heile landet. Minst 130.000 menneske deltok i protestane, medan demonstrantane sjølve meiner dei samla nærare ein halv million. Fleire titals politifolk vart skadde i samanstøytar i samband med demonstrasjonane, og over 80 demonstrantar vart arresterte.

Fransk politi har lenge vorte skulda for å bruke brutale metodar under demonstrasjonar, og dei blir også skulda for rasisme mot svarte og arabiske minoritetar.

