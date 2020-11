EU kutta klimautsleppa med 3,7 prosent i 2019

utenriks

I dei 27 EU-landa fall klimagassutsleppa med 3,7 prosent i 2019 målt mot 2018, medan bruttonasjonalproduktet (BNP) auka med 1,5 prosent. Dermed har utsleppa vorte reduserte med 24 prosent målt mot nivåa i 1990, skriv EU-kommisjonen i ei pressemelding.

Utsleppa som er dekte av EUs kvotesystem ETS har falle med 9,1 prosent, som svarer til 152 millionar CO2-ekvivalentar, målt mot 2018. Mykje av dette kjem av at kolkraftverk blir fasa ut til fordel for fornybar energi og gass, medan industriutsleppa òg fall. Utsleppa frå flybransjen, der ETS rett nok berre dekkjer flygingar innanfor EØS-området, auka litt.

I pressemeldinga heiter det òg at utslepp som ikkje blir dekte av ETS, mellom dei utslepp frå transport, bygg, landbruk og avfall, ikkje forandra seg nemneverdig målt mot 2018.

Utviklinga betyr at EU er i rute for å no klimamålet sitt for 2020. I 2020 har det vore kraftige, mellombelse fall i klimautsleppa over store delar av verda som følgje av koronakrisa.

