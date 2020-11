Kollaps mellom Australia og Kina

utenriks

Relasjonen mellom landa blir verre nærast veke for veke, men det heile byrja i april. Då slutta Australia seg til USAs krav om ei grundig etterforsking av korleis koronaviruset gjekk frå å vere ein lokal epidemi i den kinesiske byen Wuhan til ein global pandemi.

Den kinesiske ambassadøren, Cheng Jingye, rasa mot Australia, og åtvara mot at krava kunne føre til at kinesiske forbrukarar boikotta australsk vin eller feriereiser til Australia.

Det vart ikkje nokon umiddelbar forbrukarboikott, men nokre veker seinare stansa Beijing handel med fire store australske storfekjøt-produsentar. Umiddelbart hevda begge partar at det var tekniske årsaker til stansen, men nokre veker seinare kom det òg såkalla antidumpingtiltak mot australsk byggkorn.

Antidumpingtiltak blir innførte når ein stat mistenkjer at eit produkt blir selt under marknadspris. Kort tid etter det kom det fleire grep som retta seg mot australsk vin.

Spionasjeskuldingar

Landa er òg i konflikt rundt to australske statsborgarar som er i kinesisk varetekt: forfattaren Yang Jun og journalisten Cheng Lai. Førstnemnde vart arrestert i januar 2019 for spionasje, noko han nektar for. Australias utanriksminister har kalla den kinesiske behandlinga av Yang uakseptabel.

Cheng er nyheitsankar for Kinas engelskspråklege statskringkastar. Ho har vore i kinesisk varetekt sidan august, men australske diplomatar har ikkje fått noka forklaring på kvifor.

Ytterlegare to australske journalistar måtte rømme frå Kina i september, etter at politiet prøvde å ta dei inn til avhøyr. Beijing skuldar på si side Australia for å ransake heimen til kinesiske journalistar.

Denne månaden kom kinesiske styresmakter med ei lengre liste over klager mot Australia. Ein kinesisk embetsmann uttalte fleire gonger til media:

– Om du gjer Kina til fiende, vil Kina vere fiende.

Mellom anna er Kina misnøgd med Australias forbod mot at kinesiske Huawei skal delta i utbygginga av 5G-nettet i landet. Dokumentet hevdar òg at Canberra «på uryddig vis» legg seg opp i Kinas indre affærar.

Hongkong

Måndag gjekk Australias statsminister Scott Morrison hardt ut mot kinesisk press og tilbakeviste skuldinga om at Australia er USAs marionett.

– Dette svekkjer relasjonen mellom dei to landa våre utan grunn, sa statsministeren.

Australia er blant dei vestlege landa – dei såkalla «fem auga» – som skuldar Kina for å bryte dei juridiske bindande forpliktingane sine i Hongkong, etter at landet i juli innførte ei streng tryggingslov i byen.

USA, Storbritannia, Canada, Australia og New Zealand kritiserte Kina tidlegare i november etter at dei kasta ut fire demokrativennlege politikarar frå Hongkongs lovgivande forsamling. Kort tid etter valde dei 15 siste demokrativennlege politikarane å trekke seg.

