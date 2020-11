Ny knekk for tiltrua til økonomien i Europa

utenriks

Nedgangen er omtrent like stor i EU og i eurosona – høvesvis 3,6 og 3,5 poeng – ifølgje EU-kommisjonens såkalla ESI-indikator. Han viser tiltrua bedriftsleiarar og forbrukarar har til økonomien. I november hamnar ESI på 86,6 poeng for heile EU og 87,6 poeng for dei 19 eurolanda.

Det er framleis langt over botnnoteringa frå april på 67 poeng for heile unionen og 65,8 poeng for eurosona. Deretter gjekk det oppover fram til september. I oktober stoppa oppturen, og medan ei rekkje land har innført koronarestriksjonar att, peikar pilene altså nedover igjen.

Blant dei store EU-økonomiane er utviklinga verst i Italia (-8,7 poeng) og Frankrike (-4,8). For Tyskland (-2,8) og Spania (-2) er ikkje nedgangen like markant. Nederland skil seg ut med ein oppgang på 1 poeng.

Varehandelen opplever det største fallet, med 5,8 poeng. Tiltrua forbrukarane har til økonomien er ned 2,1 poeng. Folk er meir bekymra for både eigen økonomi og den økonomiske utviklinga generelt.

Også tenesteytande sektor opplever ein markant nedgang (-5,2 poeng), medan fallet er meir avgrensa for bygg (-1) og industri (-0,9).

Forventningane til sysselsetjinga er ned 3,3 poeng til 87,2 poeng i heile EU og 86,6 poeng i eurolanda.

(©NPK)