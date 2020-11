Nederland returnerte smugla kulturskatt til Nigeria

utenriks

– Smuglaren skaffa falske dokument for å få hovudet ut av landet, seier Nigerias informasjonsminister Lai Mohammed. Torsdag tok han imot den uvurderlege kulturskatten i ein seremoni saman med Nederlands ambassadør i landet.

Hovudet blir anteke å vere minst 600 år gammalt. Det vart teke frå byen Ife-Ife sørvest i Nigeria og smugla ut via Ghana. Tollarar oppdaga figuren på Schiphol flyplass utanfor Amsterdam og varsla kulturvernsstyresmaktene.

Fleire hundre kulturminne, inkludert bronsefigurar frå det gamle kongedømmet Benin – ikkje å forveksle med den moderne staten med same namn – vart stolne frå Nigeria før og under kolonitida og er no i museum i Europa og USA. Lai Mohammed seier landet vil halde fram arbeidet med å få dei tilbake.

