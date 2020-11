Naudhjelp på veg til Tigray-flyktningar

utenriks

Den første flylasta med naudhjelp landa i Sudans hovudstad fredag, og ei ny flylast frå Dubai er venta måndag, opplyser FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR).

Over 43.000 sivile har dei siste dagane flykta frå Tigray-regionen nord i Etiopia, som er under angrep frå etiopiske regjeringsstyrkar.

Dei etiopiske styrkane jaktar på opprørarar frå Tigrayfolkets frigjeringsfront (TPLF), og hundrevis av menneske er drepne sidan offensiven starta 4. november. .

FNs høgkommissær for flyktningar, Filippo Grandi, besøkte fredag grensa mellom Etiopia og Sudan for å vurdere situasjonen for flyktningane som kjem der.

– Eg ønskjer å gi uttrykk for solidaritet og takksemd overfor Sudan, som har opna grensa for flyktningane, sa han.

Ifølgje UNHCR utgjer barn rundt halvparten av dei som har komme.

