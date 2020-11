Landsbyen Fucking skiftar namn

utenriks

Endringa vil skje frå og med årsskiftet. I det det nye året blir feira med nyttårskonsert i Wien, blir landsbynamnet endra til Fugging.

Ordførar Andrea Holzner stadfesta avgjerda i intervju med austerrikske medium denne veka.

Fuckings innbyggjarar har lenge irritert seg over at skilta med landsbynamnet har vorte stolne. Håpet er at dei nye skilta vil få stå i fred.

Ein del av dei om lag hundre innbyggjarane har lenge ivra for eit namneskifte i landsbyen i delstaten Oberösterreich. I tillegg til skilttjuvar har landsbybuarane vorte utsett for mange dårlege vitsar og mykje uønskt merksemd frå turistar gjennom åra.

Medan Fucking læt ganske spesielt på engelsk, har landsbynamnet inga liknande betydning på tysk. Éin teori om namnet er at landsbyen vart grunnlagd tidleg i mellomalderen av ein bayersk adelsmann ved namn Focko.

