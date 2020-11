Iransk diplomat i retten i Belgia for terrorplanlegging

utenriks

I juni 2018 hindra belgiske styresmakter det dei hevda var eit forsøk på å smugle eksplosiv over grensa til Frankrike. Eksplosiva skulle ifølgje dei bli brukte til eit bombeangrep mot eit møte arrangert av ei iransk eksilgruppe i Paris.

Frankrikes regjering skulda seinare iranske styresmakter for å stå bak planen, noko Iran har avvist.

Den iranske diplomaten som er tiltalt for terrorplanlegging, vart arrestert same dag som eit iransk-belgisk par vart tekne med eksplosiv i bilen i Frankrike. Ein fjerde person vart òg arrestert i samband med saka, og alle fire er tiltalte for terror og risikerer livstid i fengsel.

Diplomaten, som var utstasjonert i Belgia, vart arrestert då han reiste gjennom Tyskland, eit land han ikkje hadde diplomatisk immunitet i. Belgia har no fråteke mannen den diplomatiske immuniteten hans.

