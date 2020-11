Etiopias statsminister møtte AU-delegasjon

utenriks

Delegasjonen bestod av dei tidlegare presidentane Ellen Johnson-Sirleaf, Joaquim Chissano og Kgalema Motlanthe frå høvesvis Liberia, Mosambik og Sør-Afrika.

Under møtet i Addis Abeba gjentok Ahmed at han ikkje vil gå i dialog med leiarane for Tigray-regionen.

Ahmed fekk i fjor Nobels fredspris i Oslo. Torsdag erklærte han at han har gitt regjeringsstyrkane ordre om å starte ein avgjerande offensiv for å erobre Tigrays regionhovudstad Mekele.

Det bur om lag ein halv million menneske i byen. Samtidig som Ahmed prøver å knuse gruppa som har makta i Tigray-regionen, har han lova naudhjelp til befolkninga i området.

(©NPK)