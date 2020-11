EU fryktar kryptovalutaer kan øydeleggje finanssystemet

utenriks

– Store teknologiselskap kan vere ein stor risiko frå eit økonomisk og sosialt perspektiv, og det kan vere at dei avgrensar, heller enn utvidar, moglegheitene til forbrukarane, seier Fabio Panetta, som sit i styret til ECB.

– Dei kan tilby praktiske og effektive betalingsløysingar, men dei set òg konkurranse, anonymitet, finansiell stabilitet, og til og med valutasuverenitet i fare, seier han.

Koronapandemien har sett fart på overgangen til digitale og kontantlause betalingar i Europa. Facebook har sett på moglegheita for å skape sin eigen kryptovaluta, ein såkalla stablecoin, som skal heite Libra.

Dei meiner dette vil senke kostnadene for forbrukarar verda over, ved å fjerne ekstra avgifter for å sende pengar over landegrenser.

Samtidig er regulerande organ verda over bekymra over innføringa av ein privatdrifta valuta. Panetta fryktar at stablecoins kan føre til at pengar blir reduserte til ein klubbfordel, som blir tilboden i retur for medlemsavgift til ei plattform. Europa bør òg unngå å gjere seg avhengig av utanlandske leverandørar for kontantlause betalingar som kan skade konkurransekrafta, meiner han.

ECB held no høyringar om ein bør ta opp ein digital valuta. Panetta har tidlegare uttrykt si støtte til ein digital euro, som ein måte å halde oppe EUs finansielle sjølvstende på.

I september la EU-kommisjonen fram planar for å regulere kryptovaluta, med reglar som kan avgrense utviklinga av Libra og andre prosjekt.

