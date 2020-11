Tyskland støttar kravet om at EU må stengje skibakkane i juleferien

utenriks

Tidlegare i veka rykte Italias statsminister Giuseppe Conte ut og bad om eit EU-vedtak om å stengje alle alpinanlegg i unionen, etter at dei italienske allereie hadde vorte stengde. Sidan har òg Frankrike og Tyskland stengt bakkane sine.

Tysklands statsminister Angela Merkel vil arbeide for at heile EU gjer det same, opplyser kontoret hennar. Det må til for å få ned smittetala, seier ho.

– Eg seier det rett ut, dette blir ikkje lett, men vi må prøve, seier Merkel.

Samtidig held utanforlandet Sveits skibakkane sine opne. Sveits er ikkje medlem av EU. Sveits' alpenabo Austerrike har sagt nei til forslaget om å stengje alle skibakkar og sagt at EU i så fall må ta rekninga.

