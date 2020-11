Sveriges prins Carl Philip og prinsesse Sofia har testa positivt for korona

utenriks

Det er sett i verk smittesporing etter at Carl Philip, som er den einaste sonen til det svenske kongeparet, og nummer to i søskenflokken, har testa positivt for koronaviruset, melder Expressen.

Han og prinsesse Sofia har lettare influensasymptom, men har det etter omstenda bra, skriv det svenske kongehuset på nettsidene sine. Kongen, dronninga, kronprinsesse Victoria og ektemannen hennar, prins Daniel, skal no testast.

– Grunnen til det er at familiemedlemmene møttest fredag, då det var ei gravferd for broren til dronninga. Då var dei i same kyrkjerom, seier Margareta Thorgren, informasjonssjefen i hoffet.

Kongens livlege leier arbeidet med smittesporinga. Kongefamilien skal testast gjennom torsdagen.

– Livlegen har tilrådd at heile kongefamilien testar seg. Dermed inngår dei i denne smittesporinga, seier Thorgren til Aftonbladet.

Prinseparet har delteke aktivt i kampen mot koronapandemien. Prinsesse Sofia har jobba på eit sjukehus i Stockholm, medan Carl Philip har teke seg jobb i Försvarsmakten, som samordnar støtte til sivilsamfunnet under koronakrisa.

Prins Carl Philip gifta seg med Sofia Kristina Hellqvist i 2015.

