Sveriges Riksbank vil stimulere økonomien med støttekjøp

Under pandemien har Riksbanken ikkje brukt rentekutt for å stimulere økonomien, og den siste beskjeden er at styringsrenta blir liggjande på 0 prosent ut 2023.

I staden har banken lansert eit program for støttekjøp av verdipapir for å halde økonomien i gang. No blir denne ordninga forlengt og utvida.

– Det er tydeleg at Riksbanken har vorte meir bekymra og derfor er innstilt på å gjere meir, seier sjeføkonom Robert Bergqvist i banken SEB.

Ordninga med støttekjøp blir forlengd med seks månader og skal no vare ut neste år. Samtidig blir ramma auka med 200 milliardar kroner til 700 milliardar.

– Det er meir enn marknaden hadde venta. Risikoen har auka på kort sikt med mellom anna fleire nedstengingar. Det ser verre ut, og då må ein gjere meir, seier Bergqvist.

Det var ikkje semje i leiinga frå sentralbanken om den siste avgjerda. Visesentralbanksjef Anne Breman ville berre auke støttekjøpa med 100 milliardar, medan kollega Martin Flodén ikkje ville fastsetje noko beløp.

– Det er ein viss forskjell, men begge er samde om at det trengst meir stimulering og at ho ikkje skal komme i form av rentekutt, men frå setelpressa. seier sjeføkonomen i SEB.

