Over 60 millionar euro i EU-bot til farmasiselskap

Kommisjonen meiner dei to selskapa inngjekk ein avtale som førte til at Tevas billegare versjon av modafinil, som blir brukt mot narkolepsi og uønskt trøyttleik, kom på marknaden først fleire år etter at Cephalons patent gjekk ut.

– Det er ulovleg dersom farmasiselskap blir samde om å betale konkurrentane for å halde billegare medisinar borte frå marknaden. Teva og Cephalons avtale var til skade for pasientar og for helsevesenet, som ikkje fekk tilgang på rimelegare medisin. seier visepresident Margrethe Vestager onsdag.

– Superprofitt

– Det rokkar ved balansen mellom å verne opphavsrett og sunn konkurranse. Begge selskapa tener på dette; den opphavlege patenthaldaren kan halde fram med å hente ut superprofitt, medan billigprodusenten får pengar eller andre fordelar, seier Vestager.

Verdien for Teva kom i hovudsak i form av sideavtalar, som selskapet ikkje ville oppnådd om dei ikkje forplikta seg til å halde seg unna marknaden, skriv kommisjonen om avtalen.

Israelske Teva var den mest avanserte generiske utfordraren då avtalen med amerikanske Cephalon vart inngått. Dermed unngjekk Cephalon konkurranse frå ein billegare produsent.

Nesten ti år

EU-kommisjonen oppretta sak allereie i april 2011. Månaden etter kunngjorde Teva planar om å kjøpe Cephalon. Sistnemnde er i dag eit dotterselskap av Teva.

Bota frå EU er omtrent likt fordelt mellom dei to selskapa – 30 millionar euro for Teva og 30,5 millionar for Cephalon. Til saman svarer bøtene til snautt 640 millionar kroner med dagens kurs.

