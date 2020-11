Nytt dødsfall knytt til vulkanutbrot på New Zealand

utenriks

Politiet seier den 64 år gamle tyskaren Horst Westenfelder døydde på sjukehus 2. juli som følgje komplikasjonar frå skadar han fekk under utbrotet.

Til saman var 47 personar, dei fleste turistar frå Australia, på vulkanøya under utbrotet 9. desember. Mange vart dekt av brennande oske og damp og fekk alvorlege brannskadar etter utbrotet. Leitinga etter overlevande varte i 15 dagar.

Det newzealandske tilsynet WorkSafe, som held oppsyn med tryggleik og helse for arbeidstakarane i landet, har opna gransking av kvifor turistar var på den aktive vulkanøya tre veker etter at farenivået for utbrot var auka.

Det er venta at ein ferdig rapport vil bli lagt fram før årsdagen for ulykka 9. desember.

