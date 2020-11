Mexicos president synest framleis det er for tidleg å gratulere Biden

utenriks

Han er dermed ein av stadig færre statsleiarar som ikkje har gratulert vinnaren av presidentvalet. Den kinesiske presidenten Xi Jinping gratulerte Biden onsdag.

Lopez Obrador gjentok same dag bodskapen frå tidlegare i månaden om at det vil vere forhasta å gratulere nokon før det er formelt konkludert i valprosessen, skriv Reuters.

– Vi er ikkje tilhengjarar av å gi gratulasjonar på førehand. Kva vil vere det beste? At vi ventar, sa han til reporterar onsdag.

President Donald Trump har utan hell prøvd å gå via rettssystemet for å endre valutfallet, og han skuldar Biden og støttespelarane for å ha «stole valet». Denne veka gav han likevel grønt lys for at den formelle overgangsprosessen kan byrje.

Lopez Obrador har sjølv opp gjennom åra gjentekne gonger skulda motstandarane sine for valfusk.

Som forklaring på fråværet av ein gratulasjon til Biden, viste han til valet i 2006, då han og støttespelarane skulda motstandar Felipe Calderon for valfusk etter eit hårfint nederlag.

