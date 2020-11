Fire nye elevar sikta for terrordrapet på Samuel Paty

utenriks

Samuel Paty fekk hovudet skore av i angrepet som skaka Frankrike 16. oktober. Motivet til gjerningsmannen var ifølgje politiet knytt til at Paty hadde vist fram karikaturar av profeten Muhammed i ein skuletime om ytringsfridom.

Frå før er tre elevar sikta for medverknad til drapet. Torsdag stadfestar politiet at ytterlegare fire tenåringar er sikta for medverknad. Tre av dei peikte ut læraren til drapsmannen, ifølgje politiet.

Drapet utløyste ein ny, stor debatt om ytringsfridom og Muhammed-karikaturar, og Frankrikes sterke forsvar av retten til å trykkje desse utløyste reaksjonar frå fleire muslimske land. Få veker etter drapet vart ei kyrkje i Nice ramma av eit knivangrep. Gjerningsmannen der hadde mellom anna bilete av mannen som drap Paty, på mobiltelefonen sin.

