FN åtvarar: Kritisk mangel på forsyningar til Tigray

FNs matvareprogram (WFP) varslar at Tigrays sivilbefolkning er i ferd med å gå tom for kontantar og drivstoff, at meir enn 1 million menneske er internt fordrivne og at 100.000 flyktningar frå Eritrea vil mangle mat innan ei veke.

Fleire enn 600.000 menneske som er avhengige av månadlege matrasjonar, har ikkje fått desse denne månaden.

Tigray-regionen har vorte totalt avskoren frå omverda etter at det braut ut krig mellom regionstyremaktene og Etiopias sentralregjering. Blokaden er så omfattande at WFP ikkje får moglegheit til å sende inn mat. Human Rights Watch åtvarar mot at «handlingar som med vilje hindrar naudhjelpsforsyningar» bryt med folkeretten.

