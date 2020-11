utenriks

Selskapet kunngjorde allereie i september at 28.000 stillingar ville forsvinne, men har no bestemt seg for å gå endå hardare til verks.

Brorparten av kutta vil bli gjorde i første halvår neste år. Ytterlegare 37.000 tilsette har fått permisjonsvarsel frå oktober. Disney forklarer kutta med koronakrisa og endringar i forretningsklimaet generelt. Disney har i dag 203.000 tilsette globalt.

(©NPK)