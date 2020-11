Tyskland vil halde skibakkane opne

utenriks

– Eg er overtydd om at det å stå på ski, med tydelege forholdsreglar som ei maksgrense på heiskort, er mogleg, seier Tysklands turistkommissær Thomas Bareiss.

Tyskland gjer dermed som Austerrike, som også vil halde bakkane opne.

Italias statsminister Giuseppe Conte har på si side bede folk om å halde seg unna skibakkane i vinter. Samlingar på afterski førte i fjor til fleire koronautbrot.

Regionspresident Luca Zaia i Veneto har uttalt at dersom skibakkane blir stengde i Italia, må EU sørgje for at det same skjer i resten av Europa.

(©NPK)