Truleg berre milde biverknader av koronavaksinar

Dei siste dagane har det komme nyheiter tett i tett om ulike vaksinekandidatar, den eine betre enn den andre, blir det hevda.

Men kva risiko inneber vaksinane? Spørsmålet er relevant, ikkje minst med tanke på narkolepsien som ramma nokre barn og unge i samband med vaksinasjonen mot svineinfluensa i 2009.

Hittil veit vi likevel lite om kva covid-19-vaksinane inneber. Dei opplysningane som finst, er dei som produsentane sjølv har presentert frå dei kliniske studiane som for tida blir gjennomførte.

Dei vaksinane som kan bli aktuelle i Sverige, er frå Moderna, Pfizer, Astra Zeneca og Janssen Pharmaceutica.

Milde biverknader

Moderna skriv på nettsida si at vaksinen deira blir godt tolerert av dei aller fleste som har delteke i dei kliniske studiane, og at dei fleste biverknadene var milde.

Det var nokre deltakarar som melde om smerte ved injeksjonsstaden, trøyttleik, hovudverk og ledd- og muskelsmerter. Men alt var plager som gjekk over fort.

Influensaliknande

Pfizer, som har utvikla vaksinen sin saman med Biontech, melder at vaksinen deira for det meste har gitt milde biverknader etter den første dosen, framfor alt blant yngre deltakarar, som trøyttleik, hovudverk og ledd- og muskelsmerter.

To deltakarar melde om influensaliknande symptom, som feber og frysningar, medan andre har meldt at dei vart raude og hovna opp ved injeksjonsstaden.

Vart stansa

Det mest oppsiktsvekkjande som skjedde under det britisk-svenske legemiddelfirmaet AstraZenecas utviklingsarbeid, var at fase 3-utprøvinga plutseleg måtte stansast fordi to pasientar vart ramma av ein uvanleg inflammasjon i ryggmergen.

Ein komité undersøkte saka og tilrådde at utprøvinga kunne takast opp att. AstraZeneca konstaterer at det ikkje er mogleg å fastslå om inflammasjonen kom av vaksinen eller ikkje.

Blind studie

Også Janssen Pharmaceutica, som er ein del av legemiddelfirmaet Johnson & Johnson, stansa si utprøving då ein deltakar av uforklarlege grunnar vart sjuk.

Firmaet seier at det kan vere mange grunnar, og dessutan veit ein ikkje om pasienten fekk vaksinane eller ei ufarleg saltoppløysing sidan studien er blind.

Kan ikkje fange opp alt

Eit problem med alle desse vaksinane er at dei kliniske studiane som ligg til grunn for ei godkjenning, er så små at dei ikkje kan fange opp meir uvanlege biverknader.

Visse biverknader er så sjeldne at dei blir synlege først når ein, eller fleire delar av ei, heil befolkning er vaksinert.

Slik var det med narkolepsien som ramma enkelte i samband med svineinfluensaen. «Berre» ein av 10.000 vart ramma, men sidan fleire hundre tusen vart vaksinerte, gjaldt dette for fleire.

