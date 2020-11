Over 13.000 drepne av terror i fjor – færre enn året før

utenriks

Den dystre statistikken toppa seg i 2014, og sidan den gong har talet på drap gått ned med 15 prosent, opplyser tankesmia the Institute for Economics and Peace (IEP) i Sydney.

Den største faktoren bak terror er framleis konfliktar, men i Vesten har det vore ein auke i høgreekstrem terror, skriv IEP i rapporten 2020 Global Terrorism Index.

I Nord-Amerika, Vest-Europa og Oceania har talet på drepne i høgreekstrem terror auka med 250 prosent sidan 2014 og enda i fjor på 89 drepne.

– Det er høgare enn nokon gong dei siste 50 åra, ifølgje IEP.

Konfliktområde

Tankesmia understrekar at dei aller fleste terrordrapa – heile 96 prosent – skjer i land der det allereie går føre seg ein konflikt.

Den største nedgangen i terrordrepne skjedde i Afghanistan og Nigeria. Dette er likevel dei einaste landa i verda med over 1.000 dødsoffer i terrorangrep. Andre land der situasjonen blir forverra sjølv om den generelle utviklinga i verda er positiv, er Burkina Faso, Sri Lanka, Mosambik, Mali og Niger.

Taliban er verst

Sør-Asia er den regionen som vart hardast ramma, i 2019 som i 2018, og Taliban var framleis «verdas mest dødelege terrorgruppe», skriv IEP. Tankesmia legg til at IS heldt fram med å miste styrke, sjølv om tilknytte grupper framleis er aktive, særleg i Afrika sør for Sahara.

Førebelse tal viser ein nedgang i terrorhendingar under koronapandemien. IEP åtvarar samtidig og seier at ein varig økonomisk nedgang som følgje av covid-19 «truleg vil føre til auke i politisk ustabilitet og vald».

