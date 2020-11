Oppgang på Asia-børsane

utenriks

Den breiare Topix-indeksen steig med 5,27 poeng, ein auke på 0,3 prosent, medan Hongkongs Hang Seng-indeks steig med 0,2 prosent og enda på 26.636,98 poeng.

Men biletet var ikkje heilt eintydig i Asia. Shanghai-indeksen fall 1,2 prosent, til 3.362,33 poeng.

Resultata kjem etter at Dow Jones-indeksen i New York for første gong tysdag overskreid 30.000 poeng. Også S&P enda opp med 1,6 prosent.

Årsaka er truleg at administrasjonen til Donald Trump formelt har komme i gang med overgangen til Joe Biden, og dessutan framgangen i arbeidet med å utvikle ein koronavaksine.

