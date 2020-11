Nye protestar i Thailand

utenriks

Eigentleg skulle demonstrasjonen vore halden utanfor den offentlege etaten som forvaltar dei økonomiske verdiane til det thailandske monarkiet.

Men her var det òg venta eit stort politioppbod og ein motdemonstrasjon der soldatar ville delta. Tysdag vart det vedteke å flytte protesten til hovudkvarteret til Siam Commercial Bank, der kong Maha Vajiralongkorn er den største aksjonæren.

På Facebook skreiv protestrørsla at dei ikkje ønskte samanstøytar med «den organiserte mobben».

Majestetsfornærming

Samtidig som demonstrasjonen vart flytta, vart tolv av protestleiarane sikta for majestetsfornærming og kalla inn til avhøyr.

Den thailandske lova om majestetsfornærming er ei av verdas strengaste. Personar som krenkjer eller kritiserer kongefamilien, kan dømmast til opptil 15 år i fengsel for kvart tiltalepunkt.

Lova er kontroversiell, mellom anna fordi kven som helst – ikkje berre kongelege eller styresmaktene – kan melde påstått lovbrot. Tidlegare har lova vorte brukt som eit våpen i politiske konfliktar.

Likevel har ingen inntil no vorte sikta for majestetsfornærming dei siste tre åra etter at kongen gav regjeringa beskjed om at han ikkje lenger ønskte at lova skulle brukast.

– Full krig?

Ein av dei som no er sikta, studentleiaren Parit Chiwarak, seier han ikkje er redd, og at han trur siktingane vil få fleire til å demonstrere.

– Betyr dette at monarkiet har erklært full krig mot folket? spør han i eit intervju med nyheitsbyrået AFP.

Blant kravet til demonstrantane er avgangen til regjeringa, endringar av grunnlova så ho blir meir demokratisk, og reform av monarkiet.

Under ein protest ved nasjonalforsamlinga førre veke vart 55 menneske skadde i samanstøytar mellom aktivistar og tilhengjarar av kongehuset. Fleire skal ha fått skotskadar, men det er uklart kven som skaut.

Etter at protesten på onsdag vart flytta, sende politiet fleire tital køyretøy til området ved banken der aktivistane planla å demonstrere.

