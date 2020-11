Minst sju migrantar døydde etter at båt kantra ved Kanariøyane

utenriks

Redningsmannskap leita onsdag etter fleire offer for ulykka som skjedde utanfor fiskarlandsbyen Orzola kvelden før.

Den vesle trebåten hadde nesten nådd øya då båten brasa inn i steinar. 28 unge menn tok seg til land på eiga hand eller vart redda, og fleire frivillige har hjelpt til i søket etter dei omkomne.

Kanariøyane ligg utanfor kysten av Vest-Afrika, men tilhøyrer Spania. Migrantruta frå Afrika er blant verdas farlegaste, men blir sjeldan patruljert av styresmaktene.

Over 18.000 migrantar har komme til Kanariøyane frå Afrika det siste året, halvparten av dei har komme dei siste fire månadene. I fjor gjorde under 2.000 personar det same.

Styresmaktene i Madrid nektar å flytte dei som har komme til fastlandet av frykt for at det skal freiste andre til å leggje ut på same reisa. Avgjerda har vekt stor misnøye blant lokalbefolkninga på øyane.

Regjeringa kunngjorde førre veke planar om mellombelse leirar for 7.000 migrantar og ein diplomatisk offensiv i fleire land i Vest-Afrika for å prøve å bremse straumen av migrantar.

(©NPK)