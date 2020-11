Medium: Trump vil benåde Michael Flynn

utenriks

Mellom anna Axios og New York Times skriv at dei får dette opplyst av kjelder. Flynn er visstnok oppe til vurdering blant ei rekkje personar Trump vil benåde før han går av.

Flynn erkjende seg i 2017 skuldig i ha loge til FBI om kontakten sin med Russland i vekene før Trumps innsetting. Flynn samarbeidde med spesialetterforskar Robert Mueller og vart avhøyrt 19 gonger.

Men i januar varsla han at han ville trekkje tilståinga. Flynns forsvararar har hevda at FBI prøvde å få han i ei felle ved lokke han til å lyge, ein såkalla «perjury trap» – eller menedsfelle på norsk. Tanken er at FBI skal ha stilt spørsmål som dei visste ville føre til at Flynn laug.

Justisdepartementet under leiing av William Barr la bort saka i mai. Ein av konklusjonane som vart trekt, var at FBIs samtale med Flynn ikkje hadde noko legitimt grunnlag knytt til etterforskinga av han. Flynns usanningar vart derfor rekna som ubetydelege.

Ein føderal dommar har seinare retta krav om ein ny gjennomgang av saka. Ei benåding frå Trump vil ta saka ut av rettssystemet.

