Koronasmitte hos mink i Polen

Forskarane undersøkte 91 mink for koronavirus og påviste virussmitte hos åtte av dyra. Det er første gong viruset er påvist hos polsk mink, ifølgje forskarane.

Studien vart utført av forskarar frå det medisinske universitetet i Gdansk og universitetet i Gdansk, i samarbeid med veterinærar.

Fråsegna kjem to dagar etter at den franske regjeringa kunngjorde at dei har beordra avliving av all mink i éin av farmane i landet, etter at ein analyse viste at ei mutert form av koronaviruset var i sirkulasjon blant dyra.

I Danmark vart alle mink i landet beordra avliva etter at eit mutert koronavirus smitta over frå mink til menneske.

