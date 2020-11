Iran åtvarar Sverige mot innblanding i saka mot dødsdømt

utenriks

Ifølgje svenske Amnesty kan avrettinga av Djalali no vere nær, etter at han tidlegare i veka fekk ringje kona si for å ta farvel.

– Han sa han neppe kjem til å kunne ringje meg igjen, fortalde Vida Mehrannia etter samtalen med ektemannen tysdag morgon.

Djalali fortale under samtalen at han skulle flyttast til eit anna fengsel og sitje på isolat medan han venta på straffa.

Svensk protest

Sveriges utanriksminister Ann Linde ringde tysdag den iranske motparten sin Mohammad Javad Zarif i eit forsøk på å stanse avrettinga, noko ho sjølv opplyste om på Twitter.

– Sverige tek avstand frå dødsstraff og arbeider for at dommen mot Djalali ikkje blir sett i verk, tvitra ho.

Om Linde fekk noko løfte frå Zarif under samtalen, er ikkje kjent, men ein talsmann for iransk UD åtvara kort tid etter Sverige mot å blande seg inn i saka.

Uavhengig

– Det iranske rettsvesenet er uavhengig, og all innblanding i domfellingar og iverksetjing av dommar blir avvist som uakseptable, sa talsmannen Saeed Khatibzadeh.

Khatibzadeh hevda vidare at Sveriges opplysningar i saka er «mangelfulle og uriktige», men gjekk ikkje i detalj på dette.

Mossad-likvidasjon

Djalali arbeidde tidlegare som forskar i katastrofemedisin ved Karolinska Institutet utanfor Stockholm.

Då han i 2016 besøkte Iran for å forelese, vart han arrestert av tryggingstenesta i landet.

I 2017 fann ein iransk domstol han skuldig i å ha gitt opplysningar om to iranske atomforskarar til den israelske etterretningstenesta Mossad. Dei to atomforskarane vart seinare likviderte.

Sverige innvilga han svensk statsborgarskap i februar 2018.

