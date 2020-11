utenriks

Fauci seier vidare at han ikkje har hatt grundige diskusjonar med Biden-apparatet enno, men at han ser fram til det, melder kanalen.

Han understrekar at han håpar å få bli sitjande i jobben òg under Biden. 79 år gamle Fauci har jobba for den amerikanske regjeringa sidan 1984 og gitt råd til seks presidentar.

Biden sa tidlegare tysdag til reporterar at apparatet hans hadde vore i kontakt med Fauci og la til at «han har vore veldig, veldig hjelpsam».

