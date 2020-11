Taiwan startar bygging av eigenutvikla ubåtar

utenriks

Konstruksjonen av dei nye ubåtane starta tysdag og er det siste trekket Taiwan gjer for å styrkje sitt eige forsvar mot dei hyppige krigstruslane frå Kina. Styresmaktene i Beijing ser på øya som ein del av Kina og har varsla at dei ein dag vil ta ho tilbake, om nødvendig med makt.

Sidan valet av president Tsai Ing-wen i 2016 har Kina lagt auka militært og økonomisk press mot øya. Tsai representerer Det demokratiske progressive parti (DPP), som er sterkt kritiske til Beijings doktrine om at Taiwan er ein del av «eitt Kina», og arbeider for taiwansk sjølvstende.

– Vi vil at verda skal sjå Taiwans sterke vilje til å verne sjølvstendet sitt, sa Tsai under ein seremoni som markerte starten på konstruksjonsarbeida med dei nye ubåtane i Kaohsiung by tysdag.

Det omstridde prosjektet går ut på det skal byggjast åtte nye ubåtar, og at den første skal leverast i 2025. Frå før har Taiwans marine fire ubåtar, og to er bygd i USA på 1940-talet. Landet har i aukande grad vore avhengig av å byggje opp sin eigen forsvarsindustri sidan Kina har lagt press på andre land frå å kunne levere våpensystem.

Mellom anna har Taiwan utvikla eit eige jagarfly og hatt viktige gjennombrot i utviklinga av eigne rakettsystem. Forsvarsstyrken i landet er likevel svært liten målt mot Folkets frigjeringshær i Kina.

Sidan byrjinga av 2000-talet har Kina bygd opp ein av dei mektigaste marinane i verda med atomdrivne ubåtar, hangarskip og avanserte rakettsystem. Den kinesiske presidenten Xi Jinping fører ein svært fiendtleg politikk overfor Taiwan enn fleire av forgjengarane sine. Kinesiske jagarfly nærmar seg stadig luftrommet på øya og utløyser dermed full mobilisering på Taiwansk side.

Varsemda frå store våpenleverandørar med å selje våpen til Taiwan kan derimot bli mindre. Avtroppande president Donald Trump var villig til å godkjenne våpensal, mellom anna nye jagarfly, til ein verdi av 18 milliardar dollar.

