Paven med brannfakkel i brennheit debatt

utenriks

– Å avvise ein migrant i nød, uansett hans eller hennar religiøse tru, av frykt for å spe ut «kristen» kultur, er ein grotesk feilrepresentasjon av kristendommen, skriv overhovudet til den katolske kyrkje mellom anna i boka «Let Us Dream: The Path to A Better Future».

– Migrasjon er ingen trussel mot kristendommen, bortsett frå i forestilingane til dei som tener på å hevde det motsette, legg han til.

Paven understrekar at det er ei sjølvmotseiing å på den eine sida framme evangelia i Bibelen, og på den andre sida ikkje ønskje framande i nød velkommen og vektleggje deira menneskelegheit som Guds barn.

– Dette er ei fremming av ein kultur som berre i namnet er kristen, tømd for alt som gjer kristendommen særskild, skriv han.

Ein ny start

Boka kjem ut 1. desember og er ført i pennen av Austen Ivereigh, som lenge har jobba med paven. Og sjølv om boka femnar breitt, er den frå paven eit forsøk på å skissere ut ein ny veg for menneskja i tida etter pandemien.

Målet er eit levesett der fattige, eldre og marginaliserte personar ikkje blir ekskluderte, og der jaget etter profitt og forskjellar ikkje definerer samfunna våre. Borgarlønn og bistand til migrantar er blant verkemidla han trekkjer fram.

Boka er den første skriven av ein pave under ei massiv global krise, og den er ein direkte respons på pandemien og nedstengingane.

For pave Frans er situasjonen verda no står oppe i òg ei moglegheit til å starte på nytt og planleggje ei meir rettferdig verd.

Åtvarar mot populisme

Boka er ein spissa kritikk mot land der kristne er i fleirtal og der populismen har breitt om seg. Paven trekkjer særleg parallellar til den politiske situasjonen på 1930-talet, då autoritære tankesett fekk rotfeste i demokratiske statar.

– Nokre demokrati kollapsa i diktatur omtrent over natta, skriv han.

– Vi ser det same igjen no, på folkemøte der populistiske leiarar preikar til forsamlingar og kanaliserer folks sinne og hat mot fiendar som berre eksisterer i deira eigen fantasi og som fungerer som distraksjonar frå verkelege problem, legg han til.

Kritikk mot koronakritikarar

Pave Frans er òg kritisk til dei som protesterer mot tiltak som er sette inn for å bremse koronapandemien.

Han åtvarar samtidig mot politikarar som manipulerer informasjon og fremjar usanningar for å fremje sine eigne personlege interesser. Medium som formidlar desse forteljingane, får òg gjennomgå.

– Det finst politikarar som tener på å få ut desse narrativa, skriv han.

– Men dei vil ikkje lykkast utan medium som skaper og spreier dei, legg han til.

Historisk amputasjon

83-åringen understrekar òg at dei som har politisert kampen mot korona aldri ville ha delteke i demonstrasjonar for sosial rettferd. Og i boka stiller pave Frans seg bestemt saman med dei som kjempar mot rasisme og diskriminering.

Han trekkjer konkret fram politidrapet på George Floyd i USA og protestane som braut ut over heile verda etterpå.

Samtidig åtvarar han mot å rive ned og fjerne statuar og symbol. Ei «reinsking av fortida» er ingen tente med, meiner han.

– Amputerer vi historia, mistar vi minnet vårt, eitt av dei få verkemidla vi har mot å gjenta feil i fortida, skriv han.

