Tesla-gründer Elon Musk har hatt vind i seglet det siste tiåret, og er no god for 127,9 milliardar dollar, ifølgje Bloombergs oversikt. Veksten i Teslas aksjekurs har gjort at formuen til 49-åringen har vakse kraftig i år.

Bloombergs-indeksen er ein dagleg rangering av verdas rikaste. Amazon-sjef Jeff Bezos toppar framleis lista, og skal vere god for 182 milliardar dollar.

Bill Gates er på si side god for 127,7 milliardar dollar.

