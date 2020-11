utenriks

Ifølgje afghansk politi var bombene plasserte på to ulike stader i byen, der mange av innbyggjarane høyrer til hazara-minoriteten, som for det meste er sjiamuslimar.

Ingen har teke på seg ansvaret for bombene, og Taliban nektar for at dei står bak.

Den ytterleggåande islamistgruppa IS har dei siste åra gjennomført ei rekkje terrorangrep retta mot sjiamuslimar i Afghanistan.

(©NPK)