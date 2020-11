Krass kritikk av behandlinga koronaramma eldre har fått i Sverige

utenriks

Det kjem fram i ein rapport frå den svenske tilsynsstyresmakta IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

IVO konkluderer med at ingen av helseregionane har teke ansvar for å sikre pleie og behandling tilpassa individuelle behov for pasientar med mistanke om eller påvist covid-19. Ein gjennomgang av journalar viser at ein femdel av dei eldre på sjukeheimane ikkje fekk individuell legekonsultasjon.

– Det er eit veldig høgt tal, og det er ikkje akseptabelt, seier generaldirektør i IVO Sofia Wallström.

