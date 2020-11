Fristen i ferd med å gå ut i Etiopia

utenriks

Abiy gav søndag leiarane i Tigray-folk frigjeringsfront (TPLF) ein frist på 72 timar til å overgi seg. I motsett fall vil han gi dei militære ordrane om eit storstilt angrep på hovudstaden til regionen Mekele.

Dei militære varsla at dei vil ta i bruk stridsvogner for å angripe, men TPLF svarer at dei vil kjempe til siste mann.

Dei militære truar med at dei ikkje vil vise nokon nåde om ikkje den halve millionen sivile i området kjem seg unna i tide, noko internasjonale organisasjonar seier vil vere i strid med folkeretten.

– Den ytst aggressive retorikken på begge sider når det gjeld kampen om Mekele, er farleg provoserande, og risikoen er stor for at allereie sårbare og redde sivile, blir utsett for stor fare, seier FNs høgkommissær for menneskerettar, Michelle Bachelet.

Det at Tigray-leiarar visstnok skjuler seg blant sivile, gir ikkje den etiopiske staten rett til å bruke artilleri i folkerike område, seier ho.

Møte i FN

I New York vedtok dei europeiske medlemmene av FNs tryggingsråd likevel å halde eit møte tysdag om Tigray sjølv om dei afrikanske medlemslanda avlyste det planlagde møtet.

Møtet på tysdag skulle opphavleg haldast på initiativ frå Sør-Afrika, Niger og Tunisia, og dessutan den karibiske øystaten Saint Vincent og Grenadinane.

Ifølgje ein afrikansk diplomat trekte likevel dei fire kravet sitt om møtet fordi utsendingar enno ikkje har reist til Etiopia, og det trengst meir tid til ein regional respons.

Tryggingsrådets europeiske medlemsland – Frankrike, Storbritannia, Tyskland, Belgia og Estland – tok då affære og bestemde at møtet likevel måtte haldast, ifølgje ein europeisk diplomat.

Leiaren for Afrikaunionen (AU), Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa, gav i helga si støtte til at tre utsendingar på høgt nivå reiser til Etiopia, men Etiopia svarte at utsendingane berre vil få møte Abiy og ikkje TPLF.

Frykt for storkrig

TPLF dominerte Etiopias regjering i fleire tiår, men vart marginalisert etter at Abiy kom til makta i 2018 og søkte sterkare sentralisering av landet.

Regjeringsstyrkane starta 4. november ein offensiv mot TPLF etter at dei heldt val sjølv om valet nasjonalt var avlyste på grunn av koronapandemien.

Det er stor frykt for at konflikten utviklar seg til ein omfattande krig som involverer fleire land på Det afrikanske hornet, blant dei Eritrea og Sudan.

Millionar treng hjelp

Hundrevis av menneske, om ikkje tusenvis, blir antekne å vere drepe, men det nøyaktige talet er ukjent.

40.000 sivile har dei siste vekene flykta over grensa til Sudan, og FN seier at 2 millionar menneske i den avsperra Tigray-regionen treng hjelp umiddelbart.

– Vi har ikkje kunna sende inn forsyningar sidan konflikten starta, og det kjem av blokade frå alle partar, seier Saviano Abreu, talsmann for FNs humanitære innsats.

Skeptisk til TPLF

Ein av grunnleggjarane av TPLF, Ghidey Zeratsion, som er norsk statsborgar, seier at TPLF ikkje har stor støtte for kampen sin.

– Eg trur Abiy har massiv støtte frå fleirtalet av etiopiarar for denne militære kampanjen. Det at TPLF angrep ein føderal militærforlegning har skapt stor harme, seier han til Bistandsaktuelt.

Han meiner at TPLF-leiinga står for ei uforsonleg linje som er skadeleg for befolkninga i regionen, og at den mangeårige undertrykkjande politikken deira har undergrave truverdet deira.

Han trur heller ikkje konflikten varer lenge. Medan mange observatørar fryktar at konflikten blir langvarig, trur Zeratsion at TPLF ikkje er så sterke som nokon påstår.

