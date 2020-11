Amerikanarar trassar rådet frå helsestyresmaktene og reiser i hopetal for thanksgiving

utenriks

Mellom fredag og søndag var 3 millionar amerikanarar innom flyplassane i landet. Talet er venta å stige neste helg, sjølv om helseekspertar har bønnfalle folk om å unngå store samlingar og bli heime.

– CDC rår mot reising i thanksgiving-perioden. Det er ikkje eit krav, det er ei sterk tilråding, sa legen Henry Walke ved det amerikanske smittevernsenteret CDC førre veke.

Men mange er fast bestemte på å feire høgtida med familien og er overtydd om at dei kan reise trygt. Samtidig har mange universitet gått over til digital undervisning, noko som fører til at studentar kan reise heimover.

Smitten har skote i vêret i USA, der det måndag vart registrert meir enn 170.000 nye smittetilfelle.

