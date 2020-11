26.000 barn er drepne eller skadde i Afghanistan sidan 2005

utenriks

Talet kjem fram i ein ny rapport frå organisasjonen og er omtalt av BBC.

Redd barnas talgrunnlag strekk seg frå 2005 til 2019. Afghanistan var i fjor landet der flest barn vart drepne eller skadde som følgje av dei globale konfliktane som er omtalte i rapporten. 874 barn mista livet og 2.275 vart skadde.

Det samanlagde talet har vore over 3.000 i fire år på rad. Av dei som vart drepne eller skadde i 2019, var 71 prosent gutar.

Ifølgje rapporten er skular stadig vekk mål for angrep i konflikten mellom den afghanske regjeringa, som har støtte frå amerikanske styrkar, og Taliban og andre opprørsgrupper.

Meir enn 300 skular vart angripne mellom 2017 og 2019, ifølgje Redd barna.

– Sjå for deg å leve i konstant frykt for at i dag kan vere dagen då barnet ditt blir drepe i eit sjølvmordsangrep eller eit luftangrep. Dette er den mørke realiteten for titusenvis av afghanske foreldre, seier Redd barnas Afghanistan-sjef i ei fråsegn.

