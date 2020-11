16-åring skal ha vorte leigd inn som drapsmann i Sverige

utenriks

Ein av mennene er tiltalte for oppmoding til drapsforsøket, medan dei andre to er tiltalte for medverknad, skriv Dagens Nyheter. Dei skal ha gitt 16-åringen i oppdrag å utføre eit drap i Järfälla nordvest for Stockholm i mai, meiner aktor.

– Eg meiner 16-åringen var den som heldt i våpenet og handla på oppdrag frå dei andre. Sjølv nektar han straffskuld og vil ikkje forklare seg, seier aktor Jenny Clemedtson til avisa. Ho meiner chattar frå ein dekryptert mobilteneste kan bevise rolla til 16-åringen.

– Her beskriv andre personar at 16-åringen ville gjere dette for å vise at han er frampå, seier Clemedtson.

«Venen din har skapt ein skikkeleg soldat som ser ut som ein kjempesnill liten unge, ha ha», skriv ein av dei tiltalte i chatten.

Offeret i saka vart skote fleire gonger og vart livstruande skadd, men overlevde.

(©NPK)