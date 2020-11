Tony Blinken kan bli utanriksministeren til Biden

utenriks

Både Bloomberg og New York Times får opplyst av personar tett på nominasjonsprosessen at Blinken vil bli nominert. Også nyheitsbyrået AP har fått slike opplysningar.

Han tenestegjorde frå 2015 til 2017 som viseutanriksminister under utanriksminister John Kerry i Obama-regjeringa, og har lenge jobba med Biden.

Før dette var han i to år nestkommanderande for den nasjonale tryggingsrådgivaren i landet.

Jake Sullivan, som var tryggingsrådgivar under Obama og seinare seniorrådgivar for Hillary Clinton, vil ifølgje folk tett på prosessen bli utnemnd som USAs nye nasjonale tryggingsrådgivar.

Ei kunngjering om utnemningane er venta tysdag.

Dersom Biden nominerer Blinken, kan han unngå potensielle problem med å få kandidaten godkjend av Senatet. Dei to andre som skal vere høgt på lista hans, er Susan Rice og Delaware-senator Chris Coons.

Rice ville ha vorte møtt med stor motstand frå Republikanarane og truleg ikkje vorte godkjend.

Demokratane prøver samtidig å vinne tilbake kontrollen over Senatet og dermed heile Kongressen, men er avhengige av å vinne to omval i Georgia. Det kan derfor vere uheldig at Coons forlèt Senatet.

