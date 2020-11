Hongkong-aktivistar vil erkjenne straffskuld

utenriks

Wong blir stilt for retten saman med to andre profilerte aktivistar – Ivan Lam og Agnes Chow – måndag. Ifølgje Wong vil òg dei to andre erkjenne straffskuld.

– Vi har bestemt oss for å erkjenne straffskuld for alle tiltalepunkt. Det vil ikkje vere noka overrasking om eg umiddelbart blir send i arresten, seier han.

Det rasa store demonstrasjonar i Hongkong i sju månader i strekk i fjor mot den kinesiske innverknaden i byen og den foreslåtte nasjonale sikkerheitslova, som seinare vart vedteken.

Beijing og dei lokale styresmaktene har avvist krav om frie val og stramma inn ytterlegare mot demokratiforkjemparar.

– Vi vil halde fram med å kjempe for fridom. No er ikkje tida for å krype for Beijing og overgi oss, seier Wong.

(©NPK)