Hongkong-aktivist har erkjent straffskuld

utenriks

Han risikerer opptil fem år i fengsel etter å ha vorte tiltalt for både å ha oppmoda til, organisert og delteke i ein ulovleg demonstrasjon utanfor ein politistasjon.

Ifølgje talsmannen Isaac Cheng sa Wong seg skuldig i dei to første tiltalepunkta, men ikkje det siste sidan han meiner aktoratet ikkje har lagt fram nokon bevis for at han deltok i protesten.

Wong er tiltalt saman med to andre profilerte aktivistar – Ivan Lam og Agnes Chow. Dei tre blir no verande i varetekt fram til 2. desember, då dommen fell.

Tidlegare varsla Wong at både han og dei to andre ville erkjenne straffskuld.

– Vi har bestemt oss for å erkjenne straffskuld for alle tiltalepunkt. Det vil ikkje vere noka overrasking om eg umiddelbart blir send i arresten, seier han.

Det rasa store demonstrasjonar i Hongkong i sju månader i strekk i fjor mot den kinesiske innverknaden over byen, og mot den foreslåtte nasjonale sikkerheitslova, som seinare vart vedteken.

Beijing og dei lokale styresmaktene har avvist krav om frie val og stramma inn ytterlegare mot demokratiforkjemparar.

– Vi vil halde fram med å kjempe for fridom. No er ikkje tida for å krype for Beijing og overgi oss, seier Wong.

(©NPK)