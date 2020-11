utenriks

– For å sikre stabilitet og moglegheit til å styre landet, har vi vorte samde om å setje budsjettprosessen på pause, seier presidenten i nasjonalforsamlinga i landet, Allan Rodriguez.

Hundrevis av demonstrantar sette i helga fyr på nasjonalforsamlinga og kravde at president Alejandro Giammattei måtte gå av.

Årsaka er at Giammatteis statsbudsjett, som vart vedteke av dei folkevalde midt under koronakrisa, blir verdsett for å favorisere næringslivet på kostnad av fattige i landet.

