utenriks

Byrået slår likevel fast at det er vanskeleg å anslå noka konkret tidslinje for vaksinegodkjenninga.

Dei gjennomfører no fortlaupande vurderingar av dei tre vaksinekandidatane frå Pfizer-BioNTech, Moderna og Astrazeneca-Oxford.

Avklaringa frå EMA kjem etter at EU-kommisjonens leiar, Ursula von der Leyen, førre veke opplyste at to vaksinar kunne bli godkjende før nyttår.

(©NPK)